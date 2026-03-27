Mission Klassenerhalt: Kniffliges Restprogramm für Magdeburg

Sieben Spiele bleiben dem 1. FC Magdeburg, um den Klassenerhalt in Liga zwei zu packen. Und dieses Restprogramm kann für den FCM zu einer echten Aufgabe werden.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Der Ligabetrieb befindet sich aufgrund der Länderspiele aktuell in einer kurzen Pause, trotzdem lohnt es sich aus Sicht der Magdeburger, bereits auf die kommenden Gegner zu schauen. Sieben Spiele und damit 21 zu vergebende Punkte verbleiben dem 1. FC Magdeburg noch, um die Mission Klassenerhalt perfekt zu machen. Das Restprogramm ist jedoch alles andere als einfach.

In den letzten Wochen zeichnete sich der 1. FC Magdeburg durch eine beeindruckende Mentalität aus. © Uwe Anspach/dpa Am ersten Spieltag nach dieser zweiwöchigen Pause müssen die Elbestädter im eigenen Stadion gegen Bochum ran. "Wir sehen jedes Spiel als Endspiel", hatten die Verantwortlichen des FCM einheitlich berichtet und auch gegen den VfL soll diese Mentalität weitergeführt werden. Bochum befindet sich aktuell sechs Zähler vor Magdeburg, mit einem Sieg würde der FCM einen entscheidenden Schritt im Abstiegskampf machen und könnte, abhängig von den Resultaten der Konkurrenz, bis auf Platz zwölf rücken. Das Hinspiel entschied Bochum allerdings mit 2:0 für sich. Im Anschluss folgt das Duell mit dem Aufstiegsaspiranten aus Paderborn. In der Hinrunde setzte es im heimischen Stadion ein 0:1 aus Sicht des FCM und auch diesmal werden die Blau-Weißen wohl als unterlegene Mannschaft in die Partie gehen. Alexander Nollenberger (28) hatte für solche Situationen die richtigen Worte: "Wir haben nichts zu verlieren", sagte er schon vor dem Spiel auf Schalke. Paderborn ist ein ähnliches Kaliber. 1. FC Magdeburg Neuer Impuls für 1. FC Magdeburg: Schork muss gehen Dass die Mannschaft von Petrik Sander (65) sich vor niemandem zu verstecken braucht, zeigte sie eindrucksvoll in den letzten Wochen. Gegen Darmstadt (1:1) und Elversberg (0:1) waren sie mindestens auf Augenhöhe und in dem so wichtigen Kellerduell gegen Münster (3:1) behielten sie die Nerven.

Entscheidende Phase für den 1. FC Magdeburg

Das Hinspiel im Olympiastadion gewannen die Magdeburger mit 2:0. © Andreas Gora/dpa Nach Paderborn spielen die Magdeburger gegen momentan kriselnde Düsseldorfer, die sich ebenfalls im Abstiegskampf befinden. Die beiden Teams trennen, Stand jetzt, nur vier Zähler. Im Hinspiel unterlag der FCM mit 1:2, aktuell ist gegen die Fortunen aber alles möglich. Was folgt, sind zwei Partien gegen Nürnberg und Hertha. Die Mittelfranken sind mit neun Punkten Abstand auf den FCM in sicheren Gewässern und haben beim Thema Klassenerhalt alle Trümpfe in der Hand. Den Hauptstädtern geht es noch besser, sie dürfen sich aktuell sogar noch ganz leise Hoffnungen auf die Teilnahme am Rennen um den Aufstieg machen. Auch wenn Nürnberg und Hertha in der Tabelle über dem FC stehen: Beide Partien konnten die Magdeburger in der Hinrunde souverän für sich entscheiden. 1. FC Magdeburg Wechsel zu Paderborn: 1. FC Magdeburg verliert Top-Talent Am vorletzten Spieltag könnte es dann schon zu einer Art Vorentscheidung kommen. Im hohen Norden wird der FCM im direkten Duell gegen Holstein Kiel gefragt sein. Die Elbstädter sind nur einen Punkt hinter den Störchen und es darf sich auf ein umkämpftes Kellerduell gefreut werden. Das Hinspiel endete in einem fulminanten 3:3-Unentschieden. Der letzte Spieltag der andauernden Saison wird dann in der heimischen Avnet-Arena gegen Kaiserslautern ausgetragen. Am liebsten hätte der 1. FC Magdeburg natürlich, dass der Klassenerhalt bis dahin eine sichere Sache ist. Doch es wird wohl auf die Entscheidung am letzten Spieltag hinauslaufen.