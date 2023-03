Nach bitterer Pleite in Fürth: 1. FC Magdeburg hat jetzt auch noch ein Stürmer-Problem!

Luca Schuler (23) fehlt nach wie vor verletzt. Kai Brünker (28) ist nach dem Drama um seinen Vater weiterhin in seinem Familienkreis.

Für seine Position hat der FCM aber wenigstens noch Ersatz - ganz anders in der Sturmspitze! Denn durch den Castaignos-Ausfall stehen die Sachsen-Anhalter plötzlich ohne echten Offensivmann da.

Genaue Diagnosen stehen noch aus. Der Offensivmann hatte einen Pressschlag abbekommen. Der Verteidiger setzte sich in der 37. Minute auf den Rasen - Adduktorenprobleme!

Denn schon in der ersten Hälfte gegen die Franken mussten mit Luc Castaignos (30) und Cristiano Piccini (30) zwei Akteure verletzt ausgewechselt werden. Und die werden so schnell womöglich nicht auf den Platz zurückkehren können!

Die Länderspielpause kommt für die Mannschaft also genau zur richtigen Zeit, um sich neu zu sammeln. Erst am 2. April steht das Ost-Duell gegen den FC Hansa Rostock auf dem Plan. Dort will man laut Keeper Dominik Reimann (25) dann wieder "ein anderes Gesicht zeigen".

Und das wird auch nötig sein! Nachdem sich die Blau-Weißen zuletzt aus dem Tabellenkeller befreit hatten, sind es inzwischen wieder nur noch drei Pünktchen auf den direkten Abstiegsplatz 17. Und dort steht ausgerechnet der kommende Gegner.