Trotz wechselhafter Leistungen: 1. FC Magdeburg verlängert mit Trainer Titz!

113 Pflichtspiele hat Christian Titz (52) schon als Cheftrainer des 1. FC Magdeburg auf dem Buckel. Es werden weitere folgen. © Friso Gentsch/dpa

Das teilte der Zweitligist am Neujahrstag offiziell mit, schwieg sich zur neuen Laufzeit des Arbeitspapiers allerdings aus. Auch die vorherige Vertragsdauer war nicht bekannt gewesen.

"Die vorzeitige, mittelfristige Vertragsverlängerung ist eine logische Konsequenz, die bisherige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Christian Titz fortzusetzen", erklärte FCM-Geschäftsführer Sport Otmar Schork (66).

Und er fügte an: "Das Innenleben der Mannschaft mit dem Trainer und dem Trainerteam ist weiterhin intakt und zeigt keinerlei Verschleißerscheinungen. Wir sind davon überzeugt, mit Christian die kontinuierliche Weiterentwicklung fortzuführen."

Der in Mannheim geborene Übungsleiter hatte die Elbstädter mitten in der Saison 2020/21 als Drittligist in Not übernommen und anschließend erst zum Klassenerhalt und daraufhin sogar zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geführt.

In die aktuelle Spielzeit startete seine Mannschaft äußerst stark mit drei siegen und fünf ungeschlagenen Partien in Serie, doch dann folgte der Durchhänger. Im Oktober und November verlor der FCM vier Duelle am Stück und rutschte bis auf Tabellenplatz 14 ab.