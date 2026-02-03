"Ich habe sehr hart gearbeitet": Stalmach und sein erstes Jahr beim FCM
Magdeburg - Trotz der 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende deutete sich am Magdeburger Himmel ein Licht am Horizont an. Der defensive Mittelfeldakteur Dariusz Stalmach (20) glänzte als Abräumer, Kämpfer und sogar Vorlagengeber.
"Das war mein erster Startelf-Einsatz zu Hause, es war sehr besonders, ich habe lange darauf gewartet", so der Pole in einer Medienrunde nach dem öffentlichen Training. "Ich habe das Spiel sehr genossen", sagte der 20-Jährige trotz des unglücklichen Ergebnisses.
Auf seine Leistung kann Stalmach berechtigterweise stolz sein: Mit vier von sechs erfolgreichen Grätschen war er in dieser Kategorie der beste Spieler auf dem Platz, dazu kommt eine gewonnene Zweikampfquote von 67 Prozent.
Er verlieh dem Spiel Kampfgeist und begeisterte mit Abräumer-Qualitäten.
"Die Trainer haben mir die Chance gegeben, der Rest lag an mir. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet", zeigte sich der 20-Jährige dankbar. Zusätzlich zu seiner kämpferischen Leistung steuerte er die Vorlage zum einzigen Magdeburger Treffer bei.
Schwieriges erstes Jahr beim 1. FC Magdeburg
"Natürlich wollte ich viel mehr Minuten spielen, aber es war ein Prozess. Ich habe in der U23 an mir gearbeitet", ließ Stalmach sein erstes Jahr beim 1. FC Magdeburg Revue passieren. "Es war nicht einfach, die Spiele von draußen zu schauen."
Was geholfen hat, war auch die Kommunikation: "Ich habe viel mit den Trainern und auch dem Sportchef gesprochen." Offensichtlich haben die Gespräche geholfen, denn der Pole ist weiter im Aufschwung: "Ich denke, dass ich etwas verändert habe und ich fühle mich sehr gut", gab sich der Mittelfeldakteur selbstbewusst.
Stalmach ist auch für das kommende Spiel wohl wieder für die Startelf eingeplant. Die Wichtigkeit dieses Abstiegskrachers gegen Fürth ist bei ihm und der Mannschaft verinnerlicht worden:
"Jeder muss motiviert sein und jeder muss auf dem Platz sein Bestes geben, damit wir selbstbewusst nach Fürth fahren und die drei Punkte holen."
Titelfoto: Andreas Gora/dpa