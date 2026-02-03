"Ich habe sehr hart gearbeitet": Stalmach und sein erstes Jahr beim FCM

Magdeburg - Trotz der 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende deutete sich am Magdeburger Himmel ein Licht am Horizont an. Der defensive Mittelfeldakteur Dariusz Stalmach (20) glänzte als Abräumer, Kämpfer und sogar Vorlagengeber.

Gegen Hannover überzeugte der 20-Jährige Stalmach (r.) mit guter Leistung. © Andreas Gora/dpa

"Das war mein erster Startelf-Einsatz zu Hause, es war sehr besonders, ich habe lange darauf gewartet", so der Pole in einer Medienrunde nach dem öffentlichen Training. "Ich habe das Spiel sehr genossen", sagte der 20-Jährige trotz des unglücklichen Ergebnisses.

Auf seine Leistung kann Stalmach berechtigterweise stolz sein: Mit vier von sechs erfolgreichen Grätschen war er in dieser Kategorie der beste Spieler auf dem Platz, dazu kommt eine gewonnene Zweikampfquote von 67 Prozent.

Er verlieh dem Spiel Kampfgeist und begeisterte mit Abräumer-Qualitäten.

"Die Trainer haben mir die Chance gegeben, der Rest lag an mir. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet", zeigte sich der 20-Jährige dankbar. Zusätzlich zu seiner kämpferischen Leistung steuerte er die Vorlage zum einzigen Magdeburger Treffer bei.