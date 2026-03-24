Sportliches Beben an der Elbe: FCM trennt sich von Geschäftsführer Schork

Magdeburg - Einen Tag nach dem erfolgreichen Abstiegsduell gegen Münster (3:1) folgt das sportliche Beben an der Elbe. Laut einer Pressemitteilung trennt sich der 1. FC Magdeburg mit sofortiger Wirkung von Geschäftsführer Otmar Schork (68).

Otmar Schork (68) war im November 2020 an die Elbe gekommen. © Andreas Gora/dpa

"Otmar Schork hat unseren Club in den vergangenen Jahren mit großem Engagement begleitet. Um in der verbleibenden Zeit der Saison alle Kräfte zu bündeln und den Fokus maximal auf den Klassenerhalt zu legen, braucht es jedoch aus unser aller Sicht einen neuen Impuls. Dafür halten wir eine personelle Veränderung zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll", begründet Präsident Dr. Jörg Biastoch (62) die Entscheidung.

Otmar Schork war im November 2020 zum 1. FC Magdeburg gewechselt und hatte seitdem maßgeblichen Anteil an dem sportlichen Erfolg der Elbestädter. In der Saison 2021/22 schaffte er mit seinem FCM den Aufstieg in die 2. Liga, 2024/25 erreichte der Verein mit dem fünften Platz das beste Resultat seit der Wiedervereinigung.

Bei den Blau-Weißen wird damit weiter die Neuausrichtung des sportlichen Bereiches vorangetrieben, die besonders im Sommer zu spüren sein wird. "Um beiden Seiten ausreichend Planungssicherheit zu geben, wurde in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit mit Otmar bereits jetzt zu beenden", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Lutz Petermann (62).

Besonders nach der letzten Transferphase, als mit Richmond Tachie (26) nur ein Neuzugang vorgestellt wurde, begann die Kritik an der Person Schork immer lauter zu werden.