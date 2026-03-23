Premierentreffer für Tachie: "Freuen uns, etwas zurückgeben zu können"

Magdeburg - Nach dem wichtigen Sieg im Kellerduell gegen Preußen Münster (3:1) wird der 1. FC Magdeburg mit Zuversicht in die Länderspielpause gehen. Besonders für den Premieren-Torschützen Richmond Tachie (26) war es ein erfolgreicher Nachmittag.

Mit seinem Treffer in der 94. Minute sorgte Richmond Tachie (26) für das entscheidende 3:1. © Imago / Eibner

"Wir wissen, warum wir hergefahren sind. Wir wollten die drei Punkte unbedingt mit nach Hause nehmen, egal auf welche Art und Weise. Das haben wir gemacht", beschrieb der gebürtige Berliner nach dem Sieg die eigenen Ansprüche.

"Wir wissen, dass jedes Spiel ein Endspiel ist, denn am Ende möchten wir einfach nur über dem Strich stehen", sagte Tachie. Wie auch sein Trainer weiß der 26-Jährige, dass dieses beschriebene "Sechs-Punkte-Spiel" nur drei Zähler einbringt. Er erwarte deswegen eine "sehr intensive Trainingswoche".

Ein ganz besonderes Dankeschön richtet Richmond Tachie an die mitgereisten Anhänger des FCM: "Riesigen Respekt an unsere Fans. Wir wissen, dass es für sie auch nicht einfach ist, und auch diesmal haben wir es wieder spannend gemacht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir ihnen etwas zurückgeben können."