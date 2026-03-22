FCM-Akteure nach Münster-Sieg erleichtert: "Wir wissen um die Bedeutung dieser Punkte"

Münster - Nach dem befreienden 3:1-Sieg gegen Preußen Münster , bleibt der 1. FC Magdeburg mitten im Rennen um den Klassenerhalt. Die Verantwortlichen der Elbestädter zeigen sich nach der Partie erleichtert und zuversichtlich.

Der FCM zeigte gegen Münster eine sehr engagierte Leistung. © Bernd Thissen/dpa

"Es war bei diesem direkten Konkurrenten ganz wichtig, hier mit dem Sieg nach Hause zu fahren. Es sind aber trotzdem keine sechs Punkte, sondern es bleiben drei", findet FCM-Coach Sander (65) im Rahmen der Pressekonferenz nach dem Spiel die Worte, um das Abstiegsduell zu beschreiben.

Auch wenn dieses viel besprochene "Sechs-Punkte-Spiel" eben nur drei Zähler auf das Konto der Elbestädter bringt, ist Sander nach der Partie erleichtert und zufrieden: "Wir sind froh, weil wir um die Bedeutung dieser Punkte wissen."

Auch der Fakt, dass Mateusz Zukowski nach drei torlosen Spielen wieder trifft, sorgt für ein Lächeln bei Sander: "Klar bin ich glücklich darüber. Ich hab mit ihm auch viel geredet. Er hat diese ganze Last nicht alleine auf den Schultern, er muss da ruhiger werden. Und er soll dieses verdammte Lupfen weglassen, er ist ein Shooter."

Mit seinen Treffern Nummer 12 und 13 befindet sich Zukowski in der Torjägerliste der 2. Liga jetzt schon auf Platz drei. Und das, obwohl er erst seit dem 13. Spieltag für den FCM auf dem Platz steht.