Wechsel zu Paderborn: 1. FC Magdeburg verliert Top-Talent

Magdeburg - Jetzt ist es offiziell! Der 1. FC Magdeburg und Top-Talent Albert Millgramm (21) werden ab Sommer getrennte Wege gehen. FCM-Coach Petrik Sander (65) hatte schon auf einer Pressekonferenz erste Andeutungen zu einem Wechsel Millgramms gemacht.

Seit Sommer 2025 kam Albert Millgramm (21) auf 19 Einsätze bei der U23. © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Der gebürtige Berliner war im Trainingslager noch einer der Hoffnungsschimmer, doch in der Rückrunde kam der 21-Jährige kaum auf Minuten. Petrik Sander ließ im Rahmen einer Pressekonferenz anklingen, dass Millgramm einem Profivertrag erst zugestimmt hatte, doch dann wieder einen Rückzieher machte. Für Sander war das eine "sehr große menschliche Enttäuschung."

Laut Pressemitteilung wird der Offensivakteur zur Saison 2026/27 zum SC Paderborn wechseln. "Für Albert Millgramm hat sich ab Sommer die Möglichkeit ergeben, ein neues sportliches Kapitel aufzuschlagen. Wir danken Albert schon jetzt herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm [...] alles Gute und viel Erfolg", äußert sich Geschäftsführer Geisthardt zu dem Wechsel.