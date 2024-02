Niederlage, Patzer, keine Kurskorrektur: Warum der FCM trotzdem standhaft bleibt!

Daniel Heber (29) verließ den Platz im Berliner Olympiastadion sichtlich enttäuscht. Er sieht trotzdem keinen Anlass, etwas an der eigenen Spielweise zu ändern. © Soeren Stache/dpa

"Wir machen uns keinen Vorwurf, aber wir wissen auch, woran wir arbeiten müssen."

Worte von Daniel Heber (29) in der FCM-Medienrunde, die sich wie eine Reise in die Vergangenheit anfühlten. Der Rahmen in Berlin hätte alles hergeben können für einen Auswärtssieg - selbst in Unterzahl war die Hertha spielerisch keinen Deut besser.



Stattdessen gab es einen leichtfertig verschuldeten Elfmeter, eine überflüssige Notbremse, die zu einem Treffer per Freistoß führte, und ein drittes Gegentor, das in jeder Hinsicht vermeidbar gewesen wäre, wenn der Klub auf einen sicheren Spielaufbau gesetzt hätte.



Daniel Heber: "Wir müssen daran arbeiten, solche Patzer zu vermeiden. Es ist nicht nur eine Person, es ist die gesamte Saison über vorgekommen, dass solche Fehler von verschiedenen Personen zu Gegentoren geführt haben."

Ein Dauer-Déjà-vu beim FCM: alles schon einmal gehört oder gesehen. Keeper Dominik Reimann (26) hatte erst vor wenigen Wochen mit Ausblick auf die Rückrunde bilanziert, dass das "Risiko" in der Hinrunde schlicht zu groß gewesen sei.