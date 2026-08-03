Saisonauftakt gegen Braunschweig: FCM mit guten Erinnerungen an letztes Duell

Magdeburg - Nur noch wenige Tage, bis der 1. FC Magdeburg im Saisonauftakt auf Eintracht Braunschweig trifft. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Teams sich so früh in der Saison gegenüberstehen. Wir wollen einen Blick auf vergangene Duelle werfen.

Im letzten Aufeinandertreffen gelang den Magdeburgern rund um Baris Atik (31, l.) und Mateusz Zukowski (24) ein 3:0-Auswärtssieg. © Swen Pförtner/dpa

Im vergangenen Jahr gestaltete sich der Auftakt in die neue Saison aus Sicht der Elbestädter desaströs. Unter der damaligen Leitung von Markus Fiedler spielte der FCM an diesem ersten Spiel ab Minute 54 in Überzahl, konnte diesen Vorteil nicht nutzen.

Im Gegenteil: Es waren die Braunschweiger, die in der 82. Minute durch Aydin den einzigen Treffer des Nachmittags erzielten und sich damit zum Sieger krönten. Für Magdeburg war es der Startschuss eines katastrophalen Saisonbeginns, indem sie sechs der nächsten sieben Spiele verloren.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen hatte die Mannschaft von Petrik Sander dann allerdings die richtige Antwort parat und startete mit einem 3:0-Auswärtssieg in die Rückrunde.