Schnellstes FCM-Saisontor: Magdeburg gewinnt erstes Heimspiel seit November

Magdeburg - In einem sehr unterhaltsamen Duell setzte der 1. FC Magdeburg den Positivtrend fort und siegte mit 4:1 (2:0) gegen den direkten Konkurrenten aus Bochum. Die Elbestädter überzeugten mit Klarheit, Konzentration und Leidenschaft und gewannen ihr erstes Heimspiel seit November 2025.

Der Ex-Bochumer Herbert Bockhorn (m., 31) leitete die frühe Führung mit ein. © Swen Pförtner/dpa

Petrik Sander hatte es oft betont: "Eine Führung macht in der 2. Liga vieles einfacher." Und genau danach agierte seine Mannschaft in diesem wichtigen Spiel und erzielte nach sechs Minuten ihr bisher schnellstes Saisontor.

Es war Mathisen, der den Angriff mit einem wunderbaren langen Ball in den Lauf von Bockhorn einleitete. Der Ex-Bochumer kam noch kurz vor der Grundlinie zur Flanke und fand in der Mitte den Kopf des heraneilenden Musonda, der mit seinem ersten Saisontor für die Führung sorgte.

Der VfL zog sich in dieser ersten Hälfte wie erwartet zurück und wartete auf Umschaltmomente. Davon gab es in der 28. Minute die erste und einzige gute Möglichkeit, nachdem Alfa-Ruprecht geschickt wurde und aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, allerdings am stark reagierenden Reimann scheiterte.

Ansonsten kam von den Bochumern recht wenig, weshalb die Elbstädter kurz vor der Pause das letzte Wort hatten. Wieder war es Mathisen, der mit einem starken langen Ball Atik fand, der das Leder überragend kontrollierte und dann aus fünf Metern vor Timo Horn mit dem Knie zur 2:0-Führung vollendete.

Für den 1. FC Magdeburg war es die erste Pausenführung im heimischen Stadion in diesem Kalenderjahr.