Schnellstes FCM-Saisontor: Magdeburg gewinnt erstes Heimspiel seit November
Magdeburg - In einem sehr unterhaltsamen Duell setzte der 1. FC Magdeburg den Positivtrend fort und siegte mit 4:1 (2:0) gegen den direkten Konkurrenten aus Bochum. Die Elbestädter überzeugten mit Klarheit, Konzentration und Leidenschaft und gewannen ihr erstes Heimspiel seit November 2025.
Petrik Sander hatte es oft betont: "Eine Führung macht in der 2. Liga vieles einfacher." Und genau danach agierte seine Mannschaft in diesem wichtigen Spiel und erzielte nach sechs Minuten ihr bisher schnellstes Saisontor.
Es war Mathisen, der den Angriff mit einem wunderbaren langen Ball in den Lauf von Bockhorn einleitete. Der Ex-Bochumer kam noch kurz vor der Grundlinie zur Flanke und fand in der Mitte den Kopf des heraneilenden Musonda, der mit seinem ersten Saisontor für die Führung sorgte.
Der VfL zog sich in dieser ersten Hälfte wie erwartet zurück und wartete auf Umschaltmomente. Davon gab es in der 28. Minute die erste und einzige gute Möglichkeit, nachdem Alfa-Ruprecht geschickt wurde und aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, allerdings am stark reagierenden Reimann scheiterte.
Ansonsten kam von den Bochumern recht wenig, weshalb die Elbstädter kurz vor der Pause das letzte Wort hatten. Wieder war es Mathisen, der mit einem starken langen Ball Atik fand, der das Leder überragend kontrollierte und dann aus fünf Metern vor Timo Horn mit dem Knie zur 2:0-Führung vollendete.
Für den 1. FC Magdeburg war es die erste Pausenführung im heimischen Stadion in diesem Kalenderjahr.
1. FC Magdeburg trifft während der Druckphase des VfL Bochum
Der VfL kam mit einer ganz anderen Mentalität aus der Kabine und wirkte wacher und mutiger. Doch trotz des 2:1-Anschlusstreffers in der 56. Minute durch den Bochumer Stürmer Philipp Hofmann konnte die Mannschaft von Uwe Rösler nichts daraus ziehen.
Denn Magdeburg blieb konzentriert. Der VfL drängte zwar auf den Ausgleich, doch dadurch ergaben sich Räume nach Balleroberung. Nach einem Sprint über den gesamten Platz hatte Atik noch genug Kraft und Übersicht, um in die Mitte auf Zukowski zu geben, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und zum 3:1 traf.
Und direkt nach dem Anstoß des VfL traf der Pole dann zur Entscheidung. Den Bochumern unterlief im Aufbauspiel ein katastrophaler Fehlpass, den Zukowski aus recht spitzem Winkel ausnutzen konnte und die Avnet-Arena mit dem 4:1 in Ekstase versetzte.
Mit den drei Punkten springt der FCM von Rang 17 auf Platz 13 und schafft somit die kleine Befreiung aus dem Tabellenkeller.
Statistik zum Spiel vom 1. FC Magdeburg gegen den VfL Bochum in der 2. Bundesliga
2. Bundesliga, 28. Spieltag
1. FC Magdeburg - VfL Bochum 4:1 (2:0)
1. FC Magdeburg: Reimann - Bockhorn (88. Dzogovic), Mathisen, To. Müller, Musonda (76. Hugonet) - Ulrich, F. Michel, Gnaka (76. Krempicki) - Tachie (77. Stalmach), Zukowski, Atik (84. Pesch)
VfL Bochum: T. Horn - Morgalla (32. Olsen), Loosli, Strompf, Wittek (74. Kwarteng) - Lenz, Pannewig - Miyoshi (74. Koscierski), Wätjen (46. Marshall), Alfa-Ruprecht (69. Holtmann) - P. Hofmann
Schiedsrichter: Felix Prigan (Deizisau)
Tore: 1:0 Musonda (7.), 2:0 Atik (44.), 2:1 P. Hofmann (56.), 3:1 Zukowski (71.), 4:1 Zukowski (73.)
Gelbe Karten: Zukowski (3), Pesch (2) / Olsen (2), Wittek (7), Miyoshi (6)
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa