17.05.2026 17:34 Erlösung in Magdeburg: FCM sichert sich am letzten Spieltag den Klassenerhalt

Im letzten Heimspiel der Saison muss sich der FCM zwar geschlagen geben, letztendlich hat das aber keine Auswirkungen mehr. Der Klassenerhalt ist geschafft.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Erlösung in Magdeburg! Die 0:1-Niederlage (0:0) gegen Kaiserslautern sorgt zwar nicht für den gewünschten Abschluss der Saison, ist letztendlich aber völlig irrelevant. Aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien kann der 1. FC Magdeburg den Klassenerhalt feiern und bleibt auch im fünften Jahr in Folge in der 2. Liga.

In den ersten 45 Minuten egalisierten sich die Mannschaften auf dem Feld. © Julius Frick/dpa Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: mit einem Punkt gegen die Roten Teufel hätten die Elbestädter den lang ersehnten Klassenerhalt erreicht. Die Stimmung war entsprechend. Eine ausverkaufte Avnet-Arena sorgte ab der ersten Sekunde für eine elektrisierende Atmosphäre. Die Partie selbst wiederum war weit entfernt davon, der Stimmung auf den Rängen gerecht zu werden. Beide Teams starteten extrem verhalten und abwartend, sodass Strafraumszenen in den ersten 20 Minuten nur Mangelware blieben. Es war zu spüren, dass der FCM trotz der komfortablen Ausgangslage nicht zu viel ins Risiko gehen wollte. 1. FC Magdeburg Baris Atik im TAG24-Interview: "Der ein oder andere wäre an dieser Kritik zerbrochen" Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte passiert kaum etwas. Beide Seiten ließen die Kreativität und Unberechenbarkeit im Offensivspiel vermissen und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Klassenerhalt für den 1. FC Magdeburg trotz Niederlage