Spieler vom 1. FC Magdeburg heimlich suspendiert!

Magdeburg - Nach drei Siegen in vier Spielen in der 2. Bundesliga läuft es aktuell wieder für den 1. FC Magdeburg . Ein Spieler hatte daran aber wenig Anteil: Léo Scienza (24).

Und auch Trainer Christian Titz (51) freute sich auf seinen neuen Offensivmann: "Mit Leo haben wir einen sehr schnellen, trickreichen Offensivspieler verpflichten können, der beim FC Schalke 04 II eine gute Quote hatte und der sehr variabel einsetzbar ist."

FCM-Geschäftsführer Otmar Schork (65) war sich nach der Verpflichtung des gebürtigen Brasilianers sicher: "Wir trauen ihm sehr viel zu und sind davon überzeugt, dass er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen wird."

Möglicherweise hängt seine Suspendierung mit dem Unmut darüber zusammen, dass er unter Titz so wenig Spielzeit bekommen hat. Viel leichter wird es nun aber erst recht nicht mehr, aus der zweiten Reihe wieder nach oben zu kommen. Besonders, wenn die vielen Verletzten zurückkommen und die Blau-Weißen weiter so gut performen wie aktuell.

Gut möglich, dass Scienza in der zweiten Bundesliga in dieser Saison gar nicht mehr auf Torejagd gehen darf. Wie lange sein Vertrag in Magdeburg gültig ist, hatte sein Verein bei der Verpflichtung nicht angegeben. Aktuell wäre man wohl aber froh, den Spieler schnell wieder von der Gehaltsliste streichen zu können.