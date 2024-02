Sturmnot hält an: Wer soll es gegen Kiel richten beim 1. FCM?

Magdeburg – Echte Spitze oder falsche Neun? Wer wird am morgigen Freitag gegen Holstein für Magdeburger Tore verantwortlich sein? Gegen Braunschweig setzte FCM -Trainer Titz (52), wie schon gegen Wiesbaden , auf Mohammed El Hankouri (26). Ob Top-Torschütze Schuler (24) sein Startelf-Comeback geben könnte, verriet der 24-Jährige in der Medienrunde.

Luca Schuler (24) jubelt über seinen letzten Treffer: In Osnabrück erzielte der Stürmer am 14. Spieltag seinen 5. Saisontreffer. Damit ist der 24-Jährige der erfolgreichste Torschütze beim FCM. © Friso Gentsch/dpa

Nach der Leistung beim BTSV war der Club besonders "offensiv enttäuscht" - angesichts der kaum vorhandenen Abschlussaktionen.

Nach vorn ging in der Löwenstadt eigentlich nichts. Die spektakulären Spiele der Hinrunde, in denen der FCM mitunter blitzartig in der Lage war, ein wahres Offensiv-Feuerwerk zu entfachen, gehören scheinbar endgültig der Vergangenheit an.

Nach 19 Spieltagen haben die Blau-Weißen nur einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Für Schuler indes kein Grund, vom Abstiegskampf zu sprechen: "Wir blicken immer nach vorne. Das Wort kommt bei uns nicht vor."

Nach einer längeren Verletzung und einem harten Infekt, der ihn einige Kilos und vor allem Kondition gekostet hat, fühlt er sich sukzessive wieder in der Lage, der Mannschaft zu helfen.

Luca Schuler: "Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich bin bei weitem noch nicht bei 100%, da muss noch einiges kommen. Ich merke, wie ich von Training zu Training stabiler werde, mehr Kondition bekomme und wieder in meinen Rhythmus finde, aber es braucht noch ein bisschen Zeit."