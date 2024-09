Topspiel der 2. Bundesliga: Erst brutaler KSC-Bock gegen den 1. FC Magdeburg, dann wird es verrückt!

Magdeburg - Sie könnten mit einem Dreier heute an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gelangen! Im Topspiel treffen der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC aufeinander. Und die Blau-Weißen nutzten einen Fehler direkt zur frühen Führung.

Der 1. FC Magdeburg trat von Beginn an bissig auf. Das wurde schnell mit einem Tor belohnt. © Andreas Gora/dpa

Und das war vor allen Dingen dem aggressiven Pressing der Hausherren zu verdanken. Marcel Beifus vertändelte auf rechts unfassbar schludrig den Ball und Xavier Amaechi bedankte sich und schob ungefährdet rechts unten ein (5.).

Karlsruhe, die in der bisherigen Saison ziemlich souverän auftraten, starteten richtig gruslig in die Begegnung.

Nur wenige Minuten nach dem 0:1 hätte es fast wieder geklingelt. Einen Freistoß von rechts verwertete Daniel Heber per Kopf. Die Kugel knallte aber nur an den Querbalken.

Die Gastgeber hatten quasi alles im Griff. Doch mit der ersten richtigen Chance glich der KSC aus dem Nichts aus.

Wenig Zuordnung auf der linken Seite. Lasse Günther nutzte die Lücken und gab im Strafraum überlegt zurück an Leon Jensen, der gezielt mittig zum 1:1 traf (24.). Und die Gäste blieben dran und drehten innerhalb von sechs Minuten die Partie.

Starker Angriff über rechts. Beim Pass in die Mitte wird der Ball durchgelassen und links setzte Marvin Wanitzek ansatzlos an und zirkelte das Rund unhaltbar rechts oben in den Winkel - Traumtor (30.).

Viel mehr passierte im ersten Durchgang dann nicht mehr. Erholt sich der FCM davon noch einmal? TAG24 bleibt für Euch am Ball.