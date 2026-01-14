"Uns steht eine heikle Aufgabe bevor": FCM-Coach mit Respekt vor Braunschweig

Magdeburg - Nur noch wenige Tage verbleiben, bevor der 1. FC Magdeburg den Rückrundenauftakt gegen die Eintracht aus Braunschweig einläuten wird. Petrik Sander (68) erklärt auf der Pressekonferenz, worum es gehen wird.

Das Hinspiel in Magdeburg endete mit einem 0:1 aus Sicht der Gastgeber. © Andreas Gora/dpa

"Uns steht eine heikle Aufgabe bevor", so der FCM-Coach vor diesem Abstiegsduell auf der Pressekonferenz. Und diese Einstellung hat Sander aus gutem Grund: In der Formtabelle stehen der 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig auf Platz drei und vier, der Respekt vor der kommenden Partie ist berechtigt.

Aber, dem Trainer ist auch klar: "Wir haben schon noch etwas gutzumachen." Denn nicht nur das Heimspiel in der Hinrunde gegen den BTSV verloren die Magdeburger. Anfang Oktober musste sich der FCM in einem Testspiel mit 0:6 den Löwen geschlagen geben.

Petrik Sander betont, wie gut das Umschaltspiel der Braunschweiger ist, sagt aber gleichzeitig, dass die Magdeburger mit derselben Art in dieses Duell gehen werden, wie vor dem Jahreswechsel: "Wir werden unseren Spielstil nicht verändern."

Beide Teams kommen mit Schwung aus der Hinrunde. Während der FCM das letzte Spiel mit 3:2 gegen Kaiserslautern gewinnen konnte, holte Braunschweig zu Hause gegen Schalke ebenfalls drei Punkte.