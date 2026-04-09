"Verpflichtung für die Zukunft" zahlt sich aus: Zukowski an der Spitze der 2. Liga

Magdeburg - Er ist in dieser Saison der aufgehende Stern am Stürmer-Himmel: Mateusz Zukowski (24). Der Pole zerschießt beim 1. FC Magdeburg aktuell die 2. Liga und wird, trotz Bekenntnis zum FCM, wohl kaum zu halten sein. Noch konzentriert er sich aber auf die Mission Klassenerhalt und sorgt mit seinen Treffern für Aufmerksamkeit.

Mit 15 Treffern befindet sich Mateusz Zukowski (24) an der Spitze der 2. Liga. © Swen Pförtner/dpa

Der 24-Jährige war im Sommer für 250.000 Euro an die Elbe gewechselt, dass der Pole jedoch so einschlägt, konnte zunächst niemand wissen. Bei seinem alten Verein spielte Zukowski zeitweise sogar als Rechtsverteidiger und Außenspieler, erst FCM-Coach Petrik Sander (65) setzte ihn dann als Mittelstürmer ein.

Dabei war der Transfer von Zukowski durchaus mit Risiko verbunden. Schließlich hatte sich der Torjäger vor der Verpflichtung den Mittelfuß gebrochen. Es war Ex-Geschäftsführer Otmar Schork (68), der den Wechsel trotzdem durchziehen wollte und es damals als eine "Verpflichtung für die Zukunft" beschrieb.

Mit diesen Worten sollte Schork recht behalten, für den FCM ist Zukowski von einer kaum messbaren Bedeutung. Auch wenn er erst am 13. Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz kam, brauchte er keine lange Eingewöhnungszeit und spielt jetzt sogar um die Torjäger-Kanone mit.

Gleich in seinem ersten Heimspiel in der Avnet Arena traf der 24-Jährige beim 3:0-Erfolg gegen Nürnberg doppelt.