"Verpflichtung für die Zukunft" zahlt sich aus: Zukowski an der Spitze der 2. Liga
Magdeburg - Er ist in dieser Saison der aufgehende Stern am Stürmer-Himmel: Mateusz Zukowski (24). Der Pole zerschießt beim 1. FC Magdeburg aktuell die 2. Liga und wird, trotz Bekenntnis zum FCM, wohl kaum zu halten sein. Noch konzentriert er sich aber auf die Mission Klassenerhalt und sorgt mit seinen Treffern für Aufmerksamkeit.
Der 24-Jährige war im Sommer für 250.000 Euro an die Elbe gewechselt, dass der Pole jedoch so einschlägt, konnte zunächst niemand wissen. Bei seinem alten Verein spielte Zukowski zeitweise sogar als Rechtsverteidiger und Außenspieler, erst FCM-Coach Petrik Sander (65) setzte ihn dann als Mittelstürmer ein.
Dabei war der Transfer von Zukowski durchaus mit Risiko verbunden. Schließlich hatte sich der Torjäger vor der Verpflichtung den Mittelfuß gebrochen. Es war Ex-Geschäftsführer Otmar Schork (68), der den Wechsel trotzdem durchziehen wollte und es damals als eine "Verpflichtung für die Zukunft" beschrieb.
Mit diesen Worten sollte Schork recht behalten, für den FCM ist Zukowski von einer kaum messbaren Bedeutung. Auch wenn er erst am 13. Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz kam, brauchte er keine lange Eingewöhnungszeit und spielt jetzt sogar um die Torjäger-Kanone mit.
Gleich in seinem ersten Heimspiel in der Avnet Arena traf der 24-Jährige beim 3:0-Erfolg gegen Nürnberg doppelt.
Ist Mateusz Zukowski der nächste "legendäre Name" ?
In seinen bisher 16 absolvierten Spielen traf Mateusz Zukowski bereits 15-mal und steht in der Torschützenliste der 2. Liga ganz oben. Er braucht durchschnittlich nur 93 Minuten pro Treffer und ist damit der effektivste Stürmer im Unterhaus. Völlig zu Recht darf er vor Selbstbewusstsein nur so strotzen.
"Ich bin ein eigener Spieler, ich bin Mateusz Zukowski. Ich möchte, dass mein Name der nächste legendäre Name sein wird", sagte der Pole nach seinem Doppelpack auf Schalke (3:5), wo er Edin Džeko (40) gegenüberstand. Diese Ambitionen unterstrich er zuletzt mit herausragenden Leistungen.
Aktuell beträgt der Marktwert von Zukowski laut transfermarkt.de ganze drei Millionen Euro. Es ist unwahrscheinlich, dass der 24-Jährige den Sommer über hinaus bei den Elbestädtern bleiben wird. Dennoch: Ein Verbleib in Liga 2 wäre zumindest ein solides Argument für den FCM.
Dafür muss die Mannschaft von Petrik Sander am nächsten Wochenende gegen den SC Paderborn ran. In der Hinrunde verloren die Magdeburger zu Hause mit 0:1.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa