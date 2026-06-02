Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover

Magdeburg - Nach Spekulationen und zuletzt immer lauter werdenden Berichten gibt es nun Klarheit, was die Personalie Jean Hugonet (26) angeht: Der Verteidiger des 1. FC Magdeburg wechselt ablösefrei zum Ligakonkurrenten Hannover 96, wo er mit Ex-Magdeburg Coach Christian Titz wiedervereint wird.

Drei Jahre lang spielte Jean Hugonet (26) bei den Elbestädtern, jetzt steht der Abschied bevor. © Robert Michael/dpa

Hannover 96 gab am Dienstagvormittag die Verpflichtung des Franzosen bekannt, der einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Der 26-Jährige galt als Wunschspieler von Christian Titz, die beiden bestritten als Trainer-Spieler-Duo bereits in Magdeburg 48 Spiele zusammen.

Seit 2023 war Jean Hugonet für die Elbestädter aktiv, in dieser Zeit kam er auf sieben Tore und fünf Vorlagen und war zwischenzeitlich sogar Vize-Kapitän der Blau-Weißen. Nach einer zuletzt sehr holprigen Rückrunde, in der der Franzose in mehreren Spielen nicht in den Kader aufgenommen wurde, folgt jetzt der Neuanfang.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Hannover 96. Der Klub hat große Ambitionen und eine klare Idee, wie Fußball gespielt werden soll. Dass ich den Trainer und seine Spielweise schon kenne, wird mir sicherlich zum Start helfen", wird Hugonet in der Pressemitteilung von H96 zitiert.