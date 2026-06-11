Vier Neuzugänge an der Elbe: Transferbilanz des FCM kann sich sehen lassen

Magdeburg - Mit dem bisherigen Transfersommer sendet der 1. FC Magdeburg ein großes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Vier neue Spieler konnten die Elbestädter bereits verpflichten, dazu kommt die Verlängerung von Herbert Bockhorn. Für die FCM-Anhänger sind das gute Zeichen.

Es ist weiterhin unklar, welche Abgänge der 1. FC Magdeburg zu kompensieren hat und welche Spieler eventuell zu halten sind. © Julius Frick/dpa

Tony Reitz (21), Torben Müsel (26), Kevin Manthey (19) und am gestrigen Tag Anselmo García Mac Nulty (23). Das sind die bisherigen vier Neuzugänge des FCM. Und die sind durchaus beachtlich:

Mac Nulty hat bereits bewiesen, dass er Leistungen auf hohem Niveau erbringen kann, Müsel verpasste mit Essen nur knapp den Aufstieg in Liga zwei, bei Reitz und Manthey muss allerdings noch geschaut werden, wie und ob sie den Sprung von der Regionalliga ins deutsche Unterhaus packen - das Potenzial dazu ist jedoch gegeben.

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die Blau-Weißen sich im Transferpoker gegen andere große Vereine durchgesetzt haben. An Mac Nulty sollen sowohl ein italienischer als auch ein spanischer Erstligist dran gewesen sein, doch letztendlich machte der FCM das Rennen.

Neben dem spielerischen Faktor, den der Ire mitbringt, ist der Transfer auch finanziell beachtlich, denn: Mac Nulty kommt ablösefrei an die Elbe und das, obwohl er Schätzungen zufolge einen Marktwert von rund 1,5 Millionen Euro hat. Wie Bild berichtet, soll der 23-Jährige bis 2029 unterschrieben haben.