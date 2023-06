Vor dem zweiten Testspiel: 1. FC Magdeburg hat plötzlich ein großes Problem!

Magdeburg - Eigentlich läuft die Saisonvorbereitung für den 1. FC Magdeburg in vielen Teilen ziemlich optimal ab. Der erste Test gegen Partnerverein TSV Rot-Weiß Zerbst am Mittwochabend wurde souverän mit 14:0 gewonnen. Vor dem zweiten Spiel gibt es nun aber ein Problem.

Christian Titz (52), Trainer des 1. FC Magdeburg hat aktuell ein Tormann-Problem. © Axel Heimken/dpa

Den zwischen den Pfosten hat Trainer Christian Titz (52) plötzlich gar nicht mehr so viele Optionen.

Den FCM-Anhängern dürfte am Mittwoch schon aufgefallen sein, dass auf der Linie ein relativ unbekanntes Talent stand. U19-Spieler Robert Kampa (18) hielt den Kasten sauber. Der 18-Jährige hatte, bis auf einige Szenen in der Anfangsphase, zwar auch gar nicht so viel zu tun.

Trotzdem gab es hinterher Lob vom Coach: "Er hat heute nicht viel auf das Tor bekommen, aber die vier Chancen zu Beginn waren richtig gefährlich. Die hat er wirklich gut gehalten."

Dass Kampa im Kasten stand, hat aber nicht nur mit seinem Talent zu tun. Viel mehr fehlt es den Magdeburgern gerade an anderen Optionen!

Stammkeeper Dominik Reimann (26) ist wegen seiner Schambein-Entzündung noch nicht wieder auf den Beinen, kann erst einmal nur individuell trainieren. Neuzugang Julian Pollersbeck (28) hat Wadenprobleme, setzte die komplette Trainingswoche aus.

Ersatzkeeper Tim Boss (30) machte unter der Woche die Fliege und schloss sich Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an, um wieder mehr Einsatzzeiten zu bekommen.