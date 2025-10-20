"Ein erster Step": Vorsichtiger Optimismus beim 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Erstmals seit dem 20. April bleibt der 1. FC Magdeburg in einem Pflichtspiel ohne Gegentor, holt in Darmstadt den erst vierten Punkt der Saison . Für die Interimstrainer Petrik Sander (64) und Pascal Ibold (35) ein erster Erfolg, auch wenn der FCM in den Schlussminuten in Überzahl agierte und dort den möglichen Dreier liegen ließ.

Der 1. FC Magdeburg holte nach langer Durststrecke gegen Darmstadt einen Punkt. © Uwe Anspach/dpa

"Dass hier kein Chancenfeuerwerk von uns entstehen wird, war eigentlich auch klar", sagte Sander. Darmstadt stellt ohnehin mit erst sechs Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga.

"Wir gehen mit der Erkenntnis raus, dass wir gegen Spitzenmannschaften bestehen können, aber auch, dass wir noch weiter arbeiten müssen. Das war ein erster Step, weitere müssen folgen", sagte Sander.

Dass Magdeburg hier trotz zahlreich herausgespielter Chancen nicht traf, scheint verschmerzbar. Die reflektierte, ruhige Art des gebürtigen Quedlinburgers Sander scheint der Mannschaft gutzutun, besonders im Kontrast zum Agieren von Sportdirektor Otmar Schork (68).

Der ließ zuletzt mit fragwürdigen Aussagen zur Chronologie der Entlassung von Sanders Vorgänger Markus Fiedler (39) aufhorchen: Das 0:6 im Test gegen Braunschweig habe keine Rolle gespielt, die Entlassung vorher festgestanden, er habe nie gesagt, mit Fiedler weitermachen zu wollen.

Dass Schork sich Zeit lassen will mit der Trainersuche, ist zumindest für Sander kein Problem, wie er im Gespräch mit Pay-TV-Sender Sky betonte.