Erster Punkt nach Monaten! 1. FC Magdeburg bietet Darmstadt Paroli

Darmstadt - Der 1. FC Magdeburg hat nach dem Trainerwechsel den ersten Punktgewinn seit über zwei Monaten geschafft und den Sprung des SV Darmstadt 98 in die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verhindert .

Der 1. FC Magdeburg und SV Darmstadt trennten sich 0:0. © Uwe Anspach/dpa

Die Hessen kamen vor eigenem Publikum nicht über ein 0:0 hinaus und scheiterten immer wieder am soliden Gäste-Torhüter Dominik Reimann (28).

Unter dem Magdeburger Trainerduo Petrik Sander (64) und Pascal Ibold (35), das interimsmäßig auf den geschassten Markus Fiedler (39) folgte, stoppten die Gäste den Negativtrend der vergangenen Wochen und Monate.

Zwar bot Magdeburg spielerisch und nach vorne relativ wenig an, doch war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig vor gut einer Woche zu sehen.

Reimann entschärfte unter anderem Chancen von Luca Marseiler (16. Minute/51.) und Marco Richter (27.).