"Wäre das Schlimmste in meiner Karriere": Atik über die schwierige Lage beim FCM

Magdeburg - Er polarisiert, führt an und auf ihn können sich die Elbestädter immer verlassen: Baris Atik (31). Der gebürtige Frankenthaler trägt sein Herz auf der Zunge und beschreibt in einer Medienrunde, wie die aktuelle Situation auf die Mannschaft wirkt und welche Rolle er in diesem Abstiegskampf spielt.

Der 31-Jährige ist mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren beim FCM. © Andreas Gora/dpa

"Es ist mein Job als Führungsspieler, dass ich den ein oder anderen zur Seite nehme und mit ihm rede. Ich hab in dieser Woche mit einigen gesprochen. Ich sehe eine Mannschaft, die Bock hat, den Umschwung zu schaffen", berichtet Atik über seine Rolle und die Stimmung im Team.

Die Situation ist für viele der Spieler nicht einfach, meint er. Besonders der Kopf spielt im Abstiegskampf eine Rolle: "Im Profifußball musst du mit diesem Druck umgehen können. Es ist extrem wichtig, im Kopf frei zu bleiben. Wenn du daran glaubst, dass du das Spiel gewinnen wirst, dann wirst du das auch tun."

Auch wenn die Blau-Weißen mittlerweile seit fünf Spielen ohne Sieg sind, überzeugen sie mit ihren Leistungen und den Zahlen auf dem Platz. Doch davon möchte Atik nichts hören: "Statistik hin oder her, die können wir uns sonst wo hinschieben. Fußball ist ein Ergebnissport und die Ergebnisse sind in letzter Zeit nicht gut."

Für den Führungsspieler ist der Kampf um den Klassenerhalt natürlich auch mit einer persönlichen Note ausgestattet: "Für mich geht es um die Menschen in der Region. Der Abstieg wäre das Schlimmste, was mir in meiner Karriere passieren würde. Ich werde alles dafür tun, den Verein zu retten."