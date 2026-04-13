"Wut und Enttäuschung": FCM-Akteure nach starker Leistung bedient

Magdeburg - Trotz einer starken Leistung und drei eigenen Toren musste sich der 1. FC Magdeburg am Wochenende mit 3:4 dem SC Paderborn geschlagen geben. Die FCM-Akteure sind nach dem Spielverlauf bedient und versuchen, ihre Gefühle in Worte zu fassen.

Trotz seines Treffers ist Lubambo Musonda (31) nach dem Spiel sichtlich niedergeschlagen. © Swen Pförtner/dpa

"Heute herrschen bei mir Wut und Enttäuschung vor", sagte Ex-Paderborner Tobias Müller (31) im Anschluss an die Partie. Trotz dieser Gefühlslage weiß er auch, dass der FCM stolz auf die eigene Leistung sein kann: "Es war ein relativ gutes Auswärtsspiel von uns. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, waren in dieser Phase dann aber nicht konsequent genug. Jetzt gilt es, die Niederlage schnell zu verdauen."

Auch FCM-Coach Petrik Sander (65) schaute zwiegespalten auf die Partie. Zwar war seine Mannschaft in den Standardsituationen laut eigener Aussage "zu unaufmerksam", eine schlechte Leistung war es aber keinesfalls: "Jemand, der von außerhalb auf dieses Spiel guckt, würde nicht merken, dass hier eine Mannschaft unten drin ist und die andere um den Aufstieg spielt", so der Coach.

Gleichzeitig lobte der 65-Jährige sein Team für den Aufwand, der betrieben wurde, und möchte optimistisch bleiben: "Ich sehe es trotzdem positiv: Wenn man hier dreimal zurückkommt, dann stimmt die Moral und auch die Bereitschaft ist da. Am heutigen Tag war der Fußballgott aber auf einer anderen Seite."

Neben dem Ergebnis ist zu merken, dass Sander ein weiteres Thema berechtigterweise stört: Es geht um die Situation in der 24. Minute, bei welcher der bereits gelbverwarnte Felix Götze (28) Mateusz Zukowski (24) im Strafraum zu Fall brachte. "Für mich ist das ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte", so Sander.