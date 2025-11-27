Derby in Erfurt: Polizei bereitet Großeinsatz zum Hochrisikospiel vor

Erfurt - Am 28. November erwarten rund 15.000 Fans im Erfurter Steigerwaldstadion das brisante Thüringen -Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena – ein Spiel, das umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich macht.

Die Landes- und Bundespolizei treffen Vorkehrungen für das bevorstehende Thüringen-Derby am Freitag. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Landes- und Bundespolizei planen einen Großeinsatz mit mehreren hundert Einsatzkräften, da aufgrund der bekannten Rivalität beider Fangruppen ein erhöhtes Konfliktpotenzial besteht.

Um gewaltbereite Gruppen konsequent zu trennen, werden sowohl in der Stadt als auch auf Straßen- und Bahnwegen verstärkte Kontrollen und Lenkungsmaßnahmen durchgeführt.



Gästefans, die mit der Bahn anreisen, werden vom Erfurter Hauptbahnhof aus mit bereitgestellten Bussen zum Stadion und später zurückbegleitet.

Die Polizei empfiehlt generell die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. RWE-Fans sollen im Bereich der Thüringenhalle parken, während Anhänger des FC Carl Zeiss Jena im Parkhaus der Johann-Sebastian-Bach-Straße begrenzte Kapazitäten nutzen können, die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Häßlerstraße.