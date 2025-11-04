Befürchtungen bestätigt: Eigengewächs von Rot-Weiß Erfurt schwer verletzt

Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt steckt und sportlich und personell in einer schwierigen Zeit. Nun muss der Fußball-Regionalligist die nächste Hiobsbotschaft verkraften.

Robbie Felßberg (22) wird dem FC Rot-Weiß Erfurt monatelang nicht zur Verfügung stehen. © IMAGO / Beautiful Sports

Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, hat sich Robbie Felßberg (22) einen Anbruch des Wadenbeinköpfchens zugezogen. Dies ergab eine medizinische Untersuchung.

Die Verletzung des vielseitig einsetzbaren Eigengewächses ist damit schwerer als zunächst angenommen. "Das ist natürlich ein herber Rückschlag, sowohl für Robbie persönlich als auch für uns als Team", wird Cheftrainer Fabian Gerber (45) in der Mitteilung des Klubs zitiert.

Der 22-Jährige hatte die Verletzung kurz vor Pause in einem Zweikampf beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Eilenburg (1:1) erlitten. Für Felßberg, der als 8-Jähriger zu Erfurt kam, ist das Jahr damit vorzeitig beendet. Er wird frühestens im Februar 2026 zurückerwartet. Es ist das nächste Kapitel in der langen Krankenakte des Regionalliga-Kickers.

In den vergangenen zwei Saisons war er mit einer Hüftverletzung, Adduktorenproblemen, wiederkehrenden Magenbeschwerden und einem Wadenbeinbruch oft zum Zuschauen verdammt.