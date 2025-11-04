Befürchtungen bestätigt: Eigengewächs von Rot-Weiß Erfurt schwer verletzt
Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt steckt und sportlich und personell in einer schwierigen Zeit. Nun muss der Fußball-Regionalligist die nächste Hiobsbotschaft verkraften.
Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, hat sich Robbie Felßberg (22) einen Anbruch des Wadenbeinköpfchens zugezogen. Dies ergab eine medizinische Untersuchung.
Die Verletzung des vielseitig einsetzbaren Eigengewächses ist damit schwerer als zunächst angenommen. "Das ist natürlich ein herber Rückschlag, sowohl für Robbie persönlich als auch für uns als Team", wird Cheftrainer Fabian Gerber (45) in der Mitteilung des Klubs zitiert.
Der 22-Jährige hatte die Verletzung kurz vor Pause in einem Zweikampf beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Eilenburg (1:1) erlitten. Für Felßberg, der als 8-Jähriger zu Erfurt kam, ist das Jahr damit vorzeitig beendet. Er wird frühestens im Februar 2026 zurückerwartet. Es ist das nächste Kapitel in der langen Krankenakte des Regionalliga-Kickers.
In den vergangenen zwei Saisons war er mit einer Hüftverletzung, Adduktorenproblemen, wiederkehrenden Magenbeschwerden und einem Wadenbeinbruch oft zum Zuschauen verdammt.
Rot-Weiß Erfurt vom Verletzungspech verfolgt
Neben dem nun verletzten Felßberg sind aktuell sieben weitere Spieler verletzt. Darüber hinaus fehlt Kapitän Til Schwarz (26) im kommenden Heimspiel gegen den FSV Zwickau gelbgesperrt. Der gebürtige Gothaer hatte vor dem Last-Second-Ausgleich der Eilenburger seine insgesamt fünfte Verwarnung in der laufenden Saison gesehen.
Seitdem das Verletzungspech die Erfurter heimgesucht hat, läuft es nicht mehr. Das Team von Cheftrainer Fabian Gerber konnte nur eins der vergangenen sechs Ligaspiele gewinnen. Der Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig ist mittlerweile auf neun Punkte angewachsen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Beautiful Sports