Antwort vom DFB ist da: Rot-Weiß Erfurt erhält Lizenz für die 3. Liga!

Nachdem die bürokratische Arbeit getan ist, müssen die Rot-Weißen nun sportlich nachlegen. Aktuell rangieren die Thüringer auf Platz zwei in der Regionalliga Nordost. Der Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus beträgt fünf Spieltage vor Schluss drei Punkte. Am 13. Mai (32. Spieltag) kommt es zum direkten Duell beider Mannschaften.

"Damit hätten wir wahrscheinlich einen der geringsten Etats der Liga", wie Gerber immer wieder betonte. In der aktuellen Saison bewegen sich die Rot-Weißen in Bezug auf den Etat im unteren Drittel von allen Regionalliga-Nordost-Mannschaften.

Der Meister der Regionalliga Nordost trifft anschließend in der Relegation auf den Sieger der Bayern-Staffel. Gewinnt RWE den Titel, treten sie am 1. Juni im heimischen Steigerwaldstadion an, das Rückspiel wäre am 5. Juni beim Vertreter aus Bayern.