Kuriose Fail-Aktionen in Erfurt: RWE kommt gegen Spitzenreiter "nur" zum Unentschieden!

Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt hat den Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Nordost am Donnerstagabend im Steigerwaldstadion vor arge Probleme gestellt. Am Ende stand ein 1:1 (0:1) zu Buche. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen - wären beispielsweise zwei RWE-Spieler nicht vom Pech heimgesucht worden.

"Ei" Nummer zwei dann in der 41. Minute: Michael Seaton (27) schoss den Ball im Sechzehner, wenige Meter vor dem Gehäuse, nicht ins Tor - eine Hundertprozentige!

In der Folge behauptete Benyamina (34) die Kugel, gab dann weiter auf den eingelaufenen Kocer (35) - 0:1 aus Erfurter Sicht (Minute 6)!

Beim ersten "Ei" im Steigerwaldstadion wurde Erfurts Schlussmann Pascal Manitz (19) unweigerlich zum Osterhasen. Mit einem Fail-Schlag verteilte er eine Steilvorlage an die Greifswalder Gäste. Im Detail: Manitz bekam einen Rückpass, doch als er schon zum Schuss angesetzt hatte, hoppelte der Ball plötzlich noch höher als er es zuvor schon tat - Ballbesitz für die Nordostdeutschen.

RWE-Torschütze Erik Weinhauer (23) eierte kurz vor Ostern nicht rum! "Nach dem Spielverlauf hätten wir gewinnen können", sagte er gegenüber dem MDR. Er hatte recht! Insbesondere zwei Aktionen trugen am Ende mit dazu bei, dass es "nur" ein Punktgewinn wurde.

Den Ausgleich besorgte schließlich Erik Weinhauer - nach schöner Balleroberung und Hereingabe von Hajrulla (25) - in der 59. Minute. Das 1:1 war dann auch der Endstand.

Für Erfurt ist das angesichts der letzten Spielergebnisse (0:5-Klatsche gegen Zwickau, jeweils Remis gegen Viktoria Berlin und Altglienicke, 1:4-Niederlage in Meuselwitz, 2:2-Remis gegen Eilenburg, 1:3-Pleite in Jena) sicherlich als Erfolg zu verbuchen. Auch Torschütze Weinhauer meinte schließlich im MDR-Interview, dass der Punkt in Ordnung sei.

Und dennoch: Der Spielverlauf hätte durchaus ein mit drei Zählern gefülltes Osternest für Erfurt parat gehabt, war man doch in Hälfte eins klar die bessere Mannschaft.