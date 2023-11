Aussortiert! Rot-Weiß Erfurts Königstransfer kann sofort gehen

Nach wenigen Monaten ist die Zusammenarbeit zwischen Maximilian Pronichev (26) und Rot-Weiß Erfurt wohl schon wieder beendet. © FC Rot-Weiß Erfurt

Wie aus einem Bericht der "BILD"-Zeitung hervorgeht, wurde Maximilian Pronichev (26) vom Training freigestellt.

Beim vergangenen Heimspiel (0:2 Heimniederlage gegen Hertha II) war der Deutsch-Russe aus dem Spieltagskader geflogen, weil Cheftrainer Fabian Gerber (44) mit den Leistungen des Spielmachers unzufrieden war.

Pronichev, der erst vor Saisonbeginn vom österreichischen Zweitligisten SV Horn II nach Erfurt gewechselt war, sollte der Unterschiedsspieler in Reihen der Thüringer sein und galt als Königstransfer. Doch nach einem vielversprechenden Saisonstart – ein Tor plus fünf Vorlagen in den ersten fünf Ligaspielen – brachen die Leistungen des Offensivmannes ein.

In den darauffolgenden Ligaspielen in denen Pronichev aus dem Platz stand, konnte er lediglich ein weiteres Tor vorbereiten. Zu wenig für einen Mann, um den im Sommer gefühlt die halbe Regionalliga Nordost gebuhlt hatte.

Nun kann der 26-Jährige gehen, auf eigenen Wunsch sogar sofort. Laut Informationen der "BILD" sollen auch schon mehrere Vereine Interesse bekundet haben. Neben Pronichev sollen noch mindestens drei weitere Kicker den Verein im Winter verlassen, heiß es.