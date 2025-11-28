Erfurt gegen Jena: Unterbrechung wegen Feuerwerk, dann entscheidet ein Doppelschlag das Derby

Erfurt - Was für ein intensives Thüringen-Derby! Körperlich ging es bereits in den ersten 15 Minuten auf dem grünen Rasen zur Sache. Dann musste das Match zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl-Zeiss Jena unterbrochen werden. Noch in der 1. Halbzeit fielen die ersten beiden Treffer, die das Match zu Gunsten von RWE vorentschieden. 3:1 der Endstand für die Gastgeber.

Schiri Richard Hempel musste die Begegnung schon nach wenigen Minuten unterbrechen. © IMAGO/ Beautiful Sports

Die Fans auf den Rängen hatten ein Dutzend Minuten aus Protest-Gründen geschwiegen, zündeten danach ein üppiges Feuerwerk, sodass Referee Richard Hempel die Begegnung unterbrechen musste.

Lange währte die unfreiwillige Pause nicht. Nach kurzer Zeit schon rollte der Ball wieder durchs Steigerwald-Stadion.

32 Minuten waren schließlich gespielt, als Stanislav Fehler für die Erfurter Führung sorgte, indem er Jena-Torwart Liesegang aussteigen ließ und einschob. Drei Minuten später erhöhte Obed Chidindu Ugondu auf 2:0 für Erfurt (35.), Hajrulla hatte zuvor gekonnt quergelegt.

Mit diesem Ergebnis ging es nach fünf Minuten Nachspielzeit auch in die Kabinen.