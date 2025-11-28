Erfurt gegen Jena: Unterbrechung wegen Feuerwerk, dann entscheidet ein Doppelschlag das Derby
Erfurt - Was für ein intensives Thüringen-Derby! Körperlich ging es bereits in den ersten 15 Minuten auf dem grünen Rasen zur Sache. Dann musste das Match zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl-Zeiss Jena unterbrochen werden. Noch in der 1. Halbzeit fielen die ersten beiden Treffer, die das Match zu Gunsten von RWE vorentschieden. 3:1 der Endstand für die Gastgeber.
Die Fans auf den Rängen hatten ein Dutzend Minuten aus Protest-Gründen geschwiegen, zündeten danach ein üppiges Feuerwerk, sodass Referee Richard Hempel die Begegnung unterbrechen musste.
Lange währte die unfreiwillige Pause nicht. Nach kurzer Zeit schon rollte der Ball wieder durchs Steigerwald-Stadion.
32 Minuten waren schließlich gespielt, als Stanislav Fehler für die Erfurter Führung sorgte, indem er Jena-Torwart Liesegang aussteigen ließ und einschob. Drei Minuten später erhöhte Obed Chidindu Ugondu auf 2:0 für Erfurt (35.), Hajrulla hatte zuvor gekonnt quergelegt.
Mit diesem Ergebnis ging es nach fünf Minuten Nachspielzeit auch in die Kabinen.
Rot Weiß Erfurt bezwingt Carl Zeiss Jena mit 3:1: Nach der Pause treffen Hajrulla und Hoppe
Nach dem Seitenwechsel stellte Romario Hajrulla die Weichen zunächst noch deutlicher auf Heimsieg. Sein Linksschuss aus spitzem Winkel schlug zum zwischenzeitlichen 3:0 im kurzen Eck ein (51.). In Spielminute 55 kamen die Jenaer durch einen herrlichen Freistoßtreffer von Marcel Hoppe zum 1:3-Anschlusstreffer. Erfurts Schlussmann Lorenz Otto streckte sich vergeblich, war mit der Hand noch am Ball.
Danach plätscherte das Spiel so vor sich hin. Ein wirkliches Jenaer Aufbäumen sahen die 15.040 Zuschauer im ausverkauften Erfurter Steigerwald nicht mehr. Stattdessen gab es den Schlusspfiff und ein Gerangel, bei dem Erfurts Hajrulla die Rote Karte sah.
Durch den Heimsieg belegt RWE den 3. Platz in der Regionalliga Nordost, hat nun vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Carl Zeiss.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / HMB-Media, Imago/ Beautiful Sports