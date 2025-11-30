Spieler stürmen VIP, Trainer tanzt in der Disko: So exzessiv feiert Rot-Weiß Erfurt den Derbysieg

Erfurt - Diese Machtdemonstration musste ausgelassen zelebriert werden! Rot-Weiß Erfurt befindet sich auch zwei Tage nach dem Derby-Erfolg über Carl Zeiss Jena (3:1) im Feiermodus.

So sehen Derbysieger aus! RWE posiert vor der Kurve im Steigerwaldstadion. © IMAGO / Bild13

Die Party fiel umso krachender aus, weil vor dem 114. Thüringenderby die Rollen eindeutig schienen: RWE - von vielen Verletzungen gebeutelt - ging als klarer Außenseiter in die Partie.

Doch nach 50 Minuten führten die Gastgeber überraschend mit 3:0, das Derby war früh entschieden. Bei Ostsport.TV gestand RWE-Trainer Fabian Gerber (46) später: "Viele haben nicht auf uns gesetzt heute."

Nur einen Sieg hatte Erfurt aus den jüngsten acht Ligaspielen geholt, doch gegen Jena knallte das Gerber-Team trotz zig Ausfällen und Umstellungen alles raus.

Das schmeckte dem Trainer, der ausgerechnet am Freitag 46 Jahre alt wurde, sichtlich: "Ich werde mir heute Abend auch das ein oder andere Gläschen Rotwein gönnen."

Das Vorhaben setzte Gerber in aller Fröhlichkeit um: TAG24 liegt ein Video vor, das den Derby-Trainer feiernd in einer Disko zeigt. Getarnt mit Sonnenbrille und Cap hottete der RWE-Trainer bis in die frühen Morgenstunden so richtig ab.