Rot-Weiß legt nach dem Derbysieg nach: Sicherer Rückhalt bleibt in Erfurt!

Erfurt - Die positiven Nachrichten bei Regionalligist Rot-Weiß Erfurt reißen nicht ab. Einen Tag nach dem 3:1-Derbysieg gegen Carl Zeiss Jena hat RWE mit Stammtorhüter Lorenz Otto (24) verlängert.

Keeper Lorenz Otto (24, rechts) hat sich bei RWE zu einer sicheren Säule entwickelt. © IMAGO / Funke Foto Services

Der Keeper bleibt bis 2027 am Steigerwald.

"Lorenz hat sich in den letzten Monaten zu einem echten Führungsspieler im Tor entwickelt. Seine Enwicklung ist beeindruckend und wir freuen uns, dass er auch in Zukunft unter Torwartteam anführt. Diese Vertragsverlängerung ist ein Gewinn für den gesamten Verein", sagt Patrick Ecke (35), der Erfurter Torwarttrainer, zur Verlängerung.

Otto wurde in der Kaiserslauterer FCK-Jugend ausgebildet. Über den SSV Ulm fand er den Weg ins Tor von Rot-Weiß.

"Ich freue mich sehr, weiterhin ein Teil von Rot-Weiß Erfurt zu sein. Der Verein, die Fans und das gesamte Team haben mich von Beginn an großartig aufgenommen", resümiert Otto, der in dieser Saison alle 17 Spiele von der ersten bis zur letzten Minute absolvierte.