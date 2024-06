Bei Bundesligist ausgebildet: RWE schnappt sich wuseligen Außenstürmer

Aboagy, der neben der deutschen- auch die ghanaische Staatsbürgerschaft besitzt, fiel zwischen dem 10. und 18. Spieltag der Saison 2023/24 in der Regionalliga West mit Knieproblemen aus. Nach seiner Verletzung startete der Außenstürmer durch und erzielte an 15 Spieltagen fünf Tore und gab zudem drei Vorlagen.

"Phillip konnte uns in der Rückrunde der Regionalliga West von seinen vielseitigen Qualitäten überzeugen. Ich freue mich sehr, dass Phillip uns in Zukunft weiterhelfen wird und bin überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm bei Rot-Weiß haben werden", erklärte RWE-Boss Franz Gerber (70).

Mit dieser starken Quote in der Rückrunde sowie 112 Spielen in der Regionalliga West soll der 24-Jährige in der kommenden Saison ein belebendes Element in der RWE-Offensive sein.