Der Hajrulla-Ersatz ist da! Rot-Weiß Erfurt holt Torjäger aus der Regionalliga West

Für den VfL Bochum kickte Ömer Uzun (24) insgesamt fünf Jahre in der Jugend. Anschließend zog es ihn in die Türkei. © IMAGO / MaBoSport

Wie die Thüringer am Dienstagmittag erklärten, wird Stürmer Ömer Uzun (24) von nun an für die Rot-Weißen auf Torejagd gehen.

Der Angreifer wechselt von Rot-Weiß Ahlen aus der Regionalliga West zum ehemaligen Drittliga-Dino und unterschreibt laut Klubangaben einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Rot-Weiß Erfurt. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte und leidenschaftliche Fans. Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein", erklärte der gebürtige Dortmunder bei seiner Vorstellung.

Der ehemalige Juniorennationalspieler der Türkei wurde in seiner Jugend fünf Jahre (2014-2019) beim VfL Bochum ausgebildet. Anschließend zog es ihn für mehrere Jahre in die Türkei, wo er für vier verschiedene Vereine auflief.

Im Sommer 2023 kehrte er zurück nach Deutschland und schloss sich dem ehemaligen Zweitligisten Rot-Weiß Ahlen an. Für die westfälischen Münsterländer erzielte Uzun in der abgelaufenen Saison in 26 Ligaspielen zehn Tore.