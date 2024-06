Er kam 2023 von der Uni nach Deutschland: RWE setzt auf jungen Mittelfeldspieler

Hinata Gonda (22) kickte in der abgelaufenen Spielzeit für den KFC Uerdingen. (Archivbild) © IMAGO / Funke Foto Services

Der 22-jährige Gonda unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026. Das teilte der Verein zu Wochenbeginn mit.

In der vergangenen Saison lief der Japaner für den KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein auf. Hier gelangen ihm in 21 Spielen acht Treffer und drei Vorlagen.

Zuvor hatte Gonda laut RWE bereits in der Rückrunde 22/23 in der Oberliga Niederrhein gespielt, sieben Tore in 17 Spielen geschossen und mit der SSVg Velbert 02 den Aufstieg in die Regionalliga Südwest feiern können.

Mit seiner Zeit in Velbert startete der Japaner seine Karriere in Europa. Zu Beginn des Jahres 2023 war er den Angaben nach aus der Kokushikan-Universität Tokio nach Deutschland gewechselt.

"Ich bin unfassbar glücklich, bei so einem Traditionsverein wie Rot-Weiß Erfurt die Chance zu bekommen, mich weiterzuentwickeln. Die Fans sind wirklich wahnsinnig, auf das Gefühl, vor ihnen spielen zu dürfen, freue ich mich jetzt schon", sagte Gonda laut Verein.