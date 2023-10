Er war schon für Kanada nominiert: Jetzt könnte dieser RWE-Kicker für einen Inselstaat auflaufen

Erfurt - Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt vermeldete am Freitagnachmittag die dritte Abstellung für die anstehende Länderspielphase. Offensivmann Caniggia Elva (27) wurde für die Auswahl seines Vaterlandes St. Lucia - ein Inselstaat in der Karibik nominiert.

Offensivspezialist Caniggia Elva (27) wurde für die Auswahl seines Vaterlandes St. Lucia nominiert. © FC Rot-Weiß Erfurt

Wie der Verein mitteilte, besitzt der 27-Jährige sowohl die lucianische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft.

Den Angaben nach begann Elva seine Nationalmannschaftskarriere in Kanada. Mit 20 debütierte er für die U23-Auswahl des "Great White North". Für die Männer-Elf Kanadas sei er bereits zweimal nominiert worden, habe aber beide Male aufgrund von Verletzungen wieder abreisen müssen, heißt es.

Nun also könnte der RWE-Kicker sein Debüt für St. Lucia geben. Hier könnte er dann auch in die Fußstapfen seines Vaters treten. Laut Verein ging bereits Vater Cannigias Vater Titus für die Lucianer auf Torejagd.

Die jüngste Nominierung Caniggias umfasst zwei Spiele im Oktober: Am 13. und 15. spielt St. Lucia jeweils in der Concacaf Nations League gegen Guadeloupe. Den Angaben nach treten in diesem Wettbewerb Nationalmannschaften des Verbandes Concacaf, der Nord-, Mittelamerika, und die Karibik umfasst, an.