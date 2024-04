Erfurt international! RWE testet im Sommer gegen ehemalige UEFA-Cup-Mannschaft

Erfurt - Fußball Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt wird in der Sommerpause ein internationales Testspiel absolvieren.

Die Nachricht sorgte bestimmt für große Freude beim FC Rot-Weiß Erfurt. Vor Saisonstart steht für RWE ein Testspiel im Ausland. © IMAGO / Bild13

Wie die Thüringer mitteilten, wurde ein Freundschaftsspiel in Vorbereitung auf die kommende Saison 2024/2025 gegen den FC Groningen vereinbart. Die Partie soll den Angaben nach am 13. Juli 2024 stattfinden. Spielort und Anstoßzeit werden noch bekannt gegeben, erklärte der Regionalligist.

Einen sehr großen Anteil an diesem Sommerkick haben auch die befreundeten Ultragruppen Erfordia Ultras 1996 und Ultras Cruoninga. Auf Initiative der beiden Fanszenen dürfen die RWE-Fans mal wieder ins Ausland reisen, um ein Spiel ihrer Mannschaft zu verfolgen. Laut Klubangaben wird es das erste internationale Freundschaftsspiel seit 33 Jahren sein.

Die Testspielbegegnung ist allerdings nicht zufällig ausgewählt worden. 1991 bestritt Rot-Weiß Erfurt sein damals vorletztes Europapokalspiel gegen die Niederländer. Erfurt setzte sich mit zweimal 1:0 durch. In der folgenden Runde folgte dann das Aus gegen Ajax Amsterdam und Coach Louis van Gaal (1:2, 0:3).

Mit Groningen, die inzwischen in der zweiten niederländischen Liga (Tabellenplatz drei) kicken, verbindet Rot-Weiß auch in der jüngeren Vergangenheit ein wichtiges Ereignis: 2014 gastierte Groningen zum Abschied des alten Steigerwaldstadions in der Landeshauptstadt von Thüringen.