Football verhindert Fußballspiel: RWE muss Donnerstag ran und hat "keinerlei Verständnis"

Erfurt - Am 6. Spieltag muss der FC Rot-Weiß Erfurt nach Berlin zur VSG Altglienicke reisen. Dabei muss RWE eventuell auf den ein oder anderen Fan verzichten, denn die Partie wurde verlegt und findet nun unter der Woche statt.

RWE-Trainer Fabian Gerber (43) eröffnet mit seiner Mannschaft ungewollt den 6. Spieltag in der Regionalliga Nordost. © Imago / Jan Huebner

Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) mitteilte, wurde das Regionalliga-Spiel zwischen der VSG Altglienicke und dem FC Rot-Weiß Erfurt auf den 31. August (Donnerstag) um 19 Uhr verlegt.

Ursprünglich war die Begegnung für Samstag, den 2. September, um 13 Uhr terminiert.

Als Grund für die Verlegung des Spiels gibt der Verband eine Sperrung des Stadions an, da am Sonntag - also einen Tag nach der ursprünglich geplanten Ansetzung - im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein American-Football-Spiel stattfindet.

Am Freitag (1. September) kann die Partie aus polizeilichen Gründen nicht stattfinden, weil an diesem Abend Energie Cottbus beim Berliner AK zu Gast ist.

Mit dem neu angesetzten Termin ist man bei den Rot-Weißen keinesfalls einverstanden: "Für diese Verlegung haben wir keinerlei Verständnis, da sie mit einem enormen Mehraufwand unserer Mannschaft und vor allem unserer zahlreichen Fans verbunden ist", heißt es in einem auf Facebook veröffentlichten Statement der Thüringer.

Im Anschluss drückte der ehemalige Drittliga-Dino seine Enttäuschung aus, an einem Donnerstag spielen zu müssen: "Leider waren der Verband, die Polizei und auch der gastgebende Verein nicht in der Lage, einen Termin bzw. eine Lösung für Freitag, Samstag oder Sonntag zu finden."