Keine Zukunft: Rot-Weiß Erfurt trennt sich sofort von zwei Spielern

Erfurt - Kurz vor Ende der Winterpause in der Regionalliga Nordost hat sich der FC Rot-Weiß Erfurt von zwei Spielern getrennt.

Nach Ömer Uzun (25) haben nun zwei weitere Spieler das Team von Cheftrainer Fabian Gerber (46, Foto) verlassen. © IMAGO / Bild13

Wie die Thüringer am Sonntag erklärten, wurden die Verträge mit Lars Kleiner (21) und Louis Schulze (21) einvernehmlich aufgelöst.

Offensivspieler Kleiner war im Sommer 2024 von Viktoria Aschaffenburg nach Erfurt gewechselt. Der Flügelspieler trug in insgesamt 28 Pflichtspielen das Trikot der Rot-Weißen und erzielte vier Tore.

Den großen Durchbruch schaffte er in den anderthalb Jahren jedoch nicht, weil er in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss erlitten hatte und erst Ende vergangenen Jahres wieder auf dem Platz stehen konnte. In der aktuellen Spielzeit lief er deshalb nur in vier Ligaspielen auf und blieb ohne Torbeteiligung.

Außenverteidiger Schulze hingegen war erst in der laufenden Saison zum Regionalligisten gestoßen. Wegen einer Verletzungsmisere hatte RWE nach Defensivmann nachverpflichtet und von Hoffenheim II nach Thüringen gelotst. Als Leistungsträger entpuppte er sich jedoch nicht und wurde nur in acht Ligaspielen (eine Vorlage) eingesetzt.