Starkes Zeichen des FC Rot-Weiß Erfurt: Gratis Tickets für Zalando-Mitarbeiter

Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt solidarisiert sich mit den Zalando-Mitarbeitenden am ortsansässigen Standort.

Das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt soll geschlossen werden. Tausende Menschen drohen ihren Job zu verlieren. © Jacob Schröter/dpa

Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, sind alle Mitarbeiter des Zalando-Standorts Erfurt zum Jubiläums-Heimspiel am 14. Februar (60 Jahre FC Rot-Weiß Erfurt) gegen die VSG Altglienicke eingeladen.

Heißt: kostenlose Sitzplatztickets für alle Zalando-Angestellten!

Die Freikarten können am genannten Spieltag ab 12.30 Uhr an der Tageskasse Nordost abgeholt werden. Um ein Ticket für das Heimspiel zu bekommen, müssen die Mitarbeiter lediglich ihren gültigen Dienstausweis vorzeigen, erklärten die Rot-Weißen.

Mit dieser Maßnahme möchte der aktuelle Tabellendritte der Regionalliga Nordost seine Verbundenheit zeigen und ein Zeichen der Solidarität setzen.