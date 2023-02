Moderatorin schlägt Flitzer nach Heimsieg: RWE löst eigenen Sender auf

Erfurt - Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat nach dem Vorfall am vergangenen Sonntag Konsequenzen gezogen und den vereinseigenen Sender RWE.tv aufgelöst.

Rund 40 Sekunden dauerte der Lauf des Flitzers im Innenraum des Steigerwaldstadions. © IMAGO / Bild13

Die Thüringer sind aktuell das Maß der Dinge in der Regionalliga Nordost. Nach dem 2:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen den ZFC Meuselwitz grüßt RWE von der Tabellenspitze und träumt vom direkten Durchmarsch von der Oberliga in die 3. Liga.

Sportlich gesehen ist bei den Rot-Weißen alles im Lot. Doch die starken Leistungen der Mannschaft rücken in diesen Tagen in den Hintergrund. Stattdessen bestimmt ein Vorfall, der sich unmittelbar nach dem Spiel gegen Meuselwitz zugetragen hat, die Berichterstattung über den ehemaligen Drittliga-Dino. Doch was war eigentlich passiert?

Rot-Weiß Erfurt war nach den Toren von Erik Weinhauer und Kay Seidemann zurück an die Tabellenspitze gekehrt. Die Fans feierten ihre Mannschaft. Währenddessen verschaffte sich ein Flitzer unbefugt Zutritt zum Innenraum und rannte über den Platz.

Die Ordner rannten hinter dem Mann hinterher und konnten ihn nach etwas mehr als 40 Sekunden schnappen und mithilfe der feuchten Tartanbahn zu Boden bringen.

Nachdem der Flitzer am Boden lag, trat eine Mitarbeiterin von RWE.tv an den Mann heran und schlug ihn augenscheinlich zweimal gegen den Kopf, bis sie von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes weggestoßen wurde. Ein Video aus der Kurve der Erfurter Fans dokumentiert die Szene.