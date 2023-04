Mögliche Sensation im Sommer: Kehrt Christian Beck zum FC Rot-Weiß Erfurt zurück?

Berlin/Erfurt - Torjäger Christian Beck (35) verlässt im Sommer den BFC Dynamo nach zwei Jahren. Seitdem diese Meldung offiziell ist, stellt sich die Frage: Wo wird der ehemalige Zweitliga-Stürmer (10 Tore in 31 Partien) in der kommenden Spielzeit auflaufen?

Christian Beck (35) hat in zwei Spielzeiten bislang 36 Tore für den BFC Dynamo erzielt. © IMAGO / Matthias Koch

Nachdem bekannt wurde, dass der Vertrag von Christian Beck beim DDR-Rekordmeister BFC Dynamo nicht verlängert wird, brodelt die Gerüchteküche.

Seitdem wurden die Spekulationen um Becks Zukunft immer wieder angeheizt. Aktuell wird immer wieder der FC Rot-Weiß Erfurt genannt, wenn es um eine mögliche Verpflichtung geht. RWE-Trainer Fabian Gerber (42) wird in der Thüringer Allgemeinen beispielsweise wie folgt zitiert: "Wir halten generell nach torgefährlichen Leuten Ausschau, die wissen, wo die Kiste steht. Beck gehört ganz sicher zu solchen Spielern. Das hat er über Jahre bewiesen."

Beck selbst hatte in den vergangenen Tagen und Wochen betont, seine Karriere fortsetzen zu wollen, da er laut eigener Aussage "noch Bock auf Fußball" habe. Dass er auch im zarten Alter von 35 Jahren einer Mannschaft weiterhelfen kann, stellte der Angreifer beim BFC eindrucksvoll unter Beweis. In der vergangenen Saison 2021/22 wurde er mit 23 Toren Torschützenkönig und hatte einen erheblichen Anteil am Meistertitel.

Auch in dieser Spielzeit läuft es rund für den gebürtigen Thüringer. Fünf Spieltage vor Schluss ist Beck mit 13 Toren der zweitbeste Schütze in der Regionalliga Nordost. Neben seiner weiterhin vorhandenen Treffsicherheit würde Beck auch ins 4-2-3-1-System von Gerber passen. Darüber hinaus ist nicht klar, ob RWE in der nach wie vor laufenden Insolvenz das nötige Kleingeld hat, um die Stürmer Romario Hajrulla (24) und Osayamen Osawe (29) über den Sommer hinaus halten zu können.