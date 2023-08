Rot-Weiß Erfurt sauer: Derby gegen Jena findet Sonntag statt - "finanzielle Katastrophe"

Erfurt - In wenigen Wochen findet das Thüringenderby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena statt. Doch schon jetzt gibt es einen Mega-Zoff bezüglich des Klassiker-Duells.

RWE spricht in diesem Zusammenhang von einer "finanziellen Katastrophe" und erklärt, dass Livespiele im TV an bestimmten Tagen wie einem Sonntag die Existenz des Vereins bedrohen.

RWE ist wegen dieser Entscheidung stinksauer. "Jedes Sonntagsheimspiel kostet uns durch Sonntagsaufschläge für Personal unserer Dienstleister, unter anderem im Catering- und Securitybereich, horrende Summen!", heißt es wortwörtlich im Statement des Vereins. Laut Vereinsangaben entstehen durch die Liveübertragungen, besonders am Sonntag, zusätzliche Kosten von mehr als 350.000 Euro über die gesamte Saison.

Doch nun erhielten die Verantwortlichen einen Anruf vom Verband. In diesem wurde den Erfurtern mitgeteilt, dass die Begegnung nicht vorverlegt wird. Warum? Die Polizei habe verfügt, dass es beim Sonntag bliebt, heißt es.

Wie die Rot-Weißen in einer Stellungnahme erklärten, sollte die Partie eigentlich am Samstag (30.09.) im Erfurter Steigerwaldstadion stattfinden. Laut RWE hätten der NOFV, die Polizei und der übertragende Sender - der MDR - grünes Licht gegeben, dass das Spiel einen Tag durchgeführt werden kann.

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) setzte das hochbrisante Spiel für Sonntag, den 1. Oktober (16 Uhr) an. Dieser Term^in sorgt vor allem bei RWE für großen Unmut.

Für das Derby öffnen die Rot-Weißen extra die ehemalige Haupttribüne. Das Stadion soll maximal ausgelastet werden. Wegen der späten Anstoßzeit (16 Uhr) befürchtet RWE, dass vor allem Familien mit Kindern aus dem Umland von einem Stadionbesuch Abstand nehmen. Gemäß dem Motto: wer am Montag wieder in die Schule muss, darf vielleicht nicht am Sonntag bis abends unterwegs sein.