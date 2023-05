Sein Vater schoss Rot-Weiß Erfurt in den UEFA-Cup: RWE verpflichtet 19-jährigen Fabinski

Der 19-jährige Robin Fabinski (l.) soll die Erfurter in der Defensive verstärken. (Archivbild) © imago/eibner

Wie der Verein am Dienstag erklärte, wird der Youngster die Erfurter ab der kommenden Saison in der Defensive verstärken. Der 1,90 Meter große Verteidiger kommt den Angaben nach ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

In der Regionalliga Südwest kam der Abwehr-Hühne auf 14 Einsätze. Im Hessenpokal kann er einen Einsatz aufweisen, 15 Partien sind es in der Verbandsliga. Fabinski war im Sommer 2021 zur U19 der SG Barockstadt gewechselt, ehe er ein Jahr später in die Männer-Mannschaft berufen wurde.

Der aus Fulda stammende Kicker dürfte vor allem den Erfurtern ein Begriff sein. Fabinski? Richtig, da war doch was! Im Mai 1991 schoss sich Robins Vater Zbigniew Fabinski (58) in die rot-weißen Herzen.

Dank seines 2:1-Siegtreffers im Spiel gegen die BSG Stahl Brandenburg landete der FC Rot-Weiß Erfurt auf Rang drei der DDR-Oberliga-Tabelle und hatte sich damit nicht nur für die 2. Bundesliga, sondern auch für den UEFA-Cup qualifiziert.

Die lediglich einen Zähler vor den Erfurtern liegenden Dresdner von Dynamo und der FC Hansa Rostock als Spitzenreiter hatten sich damals für die 1. Bundesliga qualifiziert.