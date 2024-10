Schwalben-Skandal in der 4. Liga: RWE-Kicker lügt Schiedsrichter eiskalt an

Erfurt - Mit einem 0:0 der besseren Art trennten sich der FC Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC am 13. Spieltag in der Regionalliga Nordost. Nach der Partie gab es einen Skandal-Moment von RWE-Kicker Marco Wolf (23).

Marco Wolf (23) ging im Spiel gegen den Chemnitzer FC ohne Berührung des Gegners zu Boden und bekam einen Strafstoß zugesprochen. © IMAGO / Funke Foto Services

Ausgangspunkt ist eine Szene aus der 48. Minute. Erfurt ist im Ballbesitz und greift über die linke Seite an. Nach einer missglückten Hereingabe kommt RWE-Offensivmann Marco Wolf erneut an den Ball und dringt in den Strafraum ein.

Wolf kommt anschließend zu Fall, unmittelbar danach ertönt die Pfeife von Schiedsrichter Henry Müller (36). Der Polizeibeamte aus Cottbus zeigt zum Entsetzen der Chemnitzer auf den Elfmeterpunkt.

Aus der Perspektive des Schiedsrichters soll Manuel Reutter (23) Marco Wolf unten am Fuß getroffen haben. Eine Szene, die sich auch anhand der TV-Bilder schwer auflösen lässt. Wolf ist im Dribbling, weshalb eine leichte Berührung ausreicht, um ihn zu Fall zu bringen. Henry Müller steht in einem Winkel zum Zweikampf, wo er einen Kontakt erkennt, zumal Wolf clever seinen Körper in Richtung Reutter schiebt.

Den fälligen Strafstoß vergibt im Anschluss Erfurts Stürmer Ömer Uzun (24) kläglich. Doch nach der Partie wird die Szene noch mal richtig heiß, denn Wolf gibt zu, den Elfer geschunden zu haben!