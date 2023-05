Sein Abgang sorgt für Trauerstimmung: Rot-Weiß Erfurt verliert Fan-Liebling

Abwehrmann Aaron Manu (23) genoss bei den Fans des FC Rot-Weiß Erfurt große Beliebtheit. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

Auf insgesamt 30 Einsätze kam Aaron Manu in der abgelaufenen Spielzeit. Der 1,94 Meter große Leuchtturm im Defensivverbund der Thüringer zählte zum RWE-Stammaufgebot - und zu den Lieblingen der Fans. "Besonders mit seiner Kampfbereitschaft und seiner aufopferungsvollen Zweikampfführung spielte sich der 23-Jährige in die Herzen vieler Rot-Weiß-Fans", schreibt der Verein auf seiner Website.

Nach RWE-Angaben orientiert sich der Deutsch-Ghanaer, dessen Direktabnahme gegen Viktoria Berlin im vergangenen Jahr zum "Volltreffer der Woche" gekürt wurde, in Richtung Liga 3! "Wir wünschen unserem Fanliebling alles Gute für die Zukunft, sportlich und privat", heißt es in einer Mitteilung des Regionalligisten, der auf eine starke Saison als Aufsteiger - Rang drei - zurückblickt.

Die Kommentare auf der Facebook-Seite des FC Rot-Weiß Erfurt ließen sich am Mittwoch überwiegend mit dem Wort "schade" zusammenfassen. Ein User meinte, so einen "starken" Innenverteidiger könne man nicht halten.

Am Mittwoch gab der Verein noch zwei weitere Abgänge bekannt. So wird Calvin Tshilumba (23) RWE verlassen. Der Franzose kam im Sommer 2022 von der Reserve des portugiesischen Erstligisten FC Vizela in die thüringische Landeshauptstadt. Insgesamt 16-mal wurde der Angreifer nach Angaben des Vereins in der Regionalliga eingewechselt, "konnte sich aber nicht bis in die erste Elf durchbeißen".

Den Verein im Sommer verlassen wird auch Zeke Zambrano (20). Der junge Mittelfeldmann, der vor einem Jahr nach Erfurt kam, spielte zuletzt auf Leihbasis für Oberligist FC An der Fahner Höhe, nachdem er in der Hinrunde keine Spielminuten in der ersten Mannschaft sammeln konnte.