Spieler sollen Körperkontakt vermeiden: Kuss-Verbot bei Rot-Weiß Erfurt

RWE-Trainer Fabian Gerber (43) will verhindern, dass sich die schwierige Personalsituation weiter verschärft. © Jan Woitas/dpa

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, gab es bei der ersten Trainingseinheit am Montagvormittag - nach dem 6:0 Pokalerfolg beim 1. FC Eichsfeld am Wochenende - eine klare Ansage an die Mannschaft. Demnach wies Gerber seine Spieler dazu an, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden.

Heißt konkret: keine Umarmungen und schon gar keine Küsschen. Bei guten Aktionen auf dem Spielfeld oder der Begrüßung sowie Verabschiedung nach dem Training soll, wenn möglich, nur mit Fäusten abgeklatscht werden, berichtet das Boulevardblatt.

Mit dieser Maßnahme will Gerber verhindern, dass sich seine Spieler untereinander anstecken. "Eine Grippewelle rollt über Deutschland, und wir wollen einfach kein Risiko eingehen", wird Gerber wortwörtlich zitiert.

Die Sorge des ehemaligen Bundesligaprofis ist nicht unbegründet, denn RWE geht personell derzeit durch eine schwierige Phase. Gegen den Greifswalder FC musste Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral (21) auf der rechten Seite verteidigen, weil niemand mehr übrig blieb.

Neben den Langzeitverletzten Ben-Luca Moritz (23) und Robin Fabinski (20, beide Kreuzbandriss), fehlt weiterhin Topstürmer Romario Hajrulla (24) und der vom BVB ausgeliehene Offensivspieler Noa-Gabriel Simic (19).