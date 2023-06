Transfercoup? Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Nationalspieler aus Litauen

Mit Natanas Zebrauskas (21, v.) hat der FC Rot-Weiß Erfurt einen Nationalspieler aus Litauen verpflichtet. © IMAGO / Zink

Die Thüringer gaben am Freitagmittag die Verpflichtung von Natanas Zebrauskas bekannt. Der 21-jährige Litauer kommt von der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth und erhält bei RWE einen Vertrag bis Sommer 2025.

Erfurts Trainer Fabian Gerber (43) schwärmte bei der Vorstellung von seinem neuen Spieler: "Er hat alles, was es auf dieser Position braucht: Er ist schnell, pressingresistent und stark im Passspiel. Unsere Defensive bekommt durch ihn ein weiteres wichtiges Puzzle-Teil für die nächste Saison", erklärte der ehemalige Bundesligaprofi.

Der Verteidiger wurde über viele Jahre bei seinem Heimatverein Banga Gargzdai ausgebildet. 2018 entschied er sich dann für den Sprung nach Deutschland und wechselte zu den B-Junioren des 1. FC Nürnberg. Im Sommer 2021 zog es den Litauer schließlich zum Rivalen nach Fürth, wo er sich schnell in der Regionalliga-Mannschaft des "Kleeblatts" etablierte.

In seiner ersten Saison kam er auf 26 Einsätze, in der abgelaufenen Spielzeit stand er 25-mal auf Platz. Bei den Rot-Weißen will Zebrauskas nun den berühmt-berüchtigten nächsten Schritt gehen. "Dass ich in der kommenden Saison für Rot-Weiß auflaufe, freut mich riesig. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison bestreiten können", teilte der 1,85 Meter große Defensivspezialist mit.