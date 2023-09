Transferkracher perfekt: RWE holt Ex-US-Nationalkicker und Europa-League-Spieler

Romain Gall (28) läuft künftig für den FC Rot-Weiß Erfurt auf und bringt internationale Erfahrung mit. © FC Rot-Weiß Erfurt

Wie der Verein erklärte, konnte man sich die Dienste des ehemaligen US-Nationalspielers Romain Gall (28) sichern. Den Angaben nach unterschrieb der in Paris geborene Flügelstürmer einen Vertrag bis Saisonende.

"Ich bin unglaublich froh, hier zu sein, und dass es mit meiner Verpflichtung geklappt hat! In den letzten drei Wochen, in denen ich schon mit der Mannschaft trainiert habe, habe ich ein sehr gutes Gefühl bekommen und mich gleich gut ins Team einleben können. Ich freue mich riesig auf die bevorstehenden Aufgaben", wird Gall in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der zuletzt vereinslose Gall war in den vergangenen drei Wochen als Probespieler im Training der Rot-Weißen. Dort konnte er Cheftrainer Fabian Gerber (43) von seinen Qualitäten überzeugen.

Der Offensivmann mit amerikanischem Pass war vor einem Jahr noch für Schwedens Fußballelite-Klub Malmö FF in der Europa League (7 Spiele) im Einsatz. Im Januar 2023 wurde er dann allerdings bei den Skandinaviern aussortiert und wechselte nach Serbien zu FK Mladost Novi Sad. Dort stieg er jedoch mit den Serben ab.

Bei RWE könnte die ins Stocken geratene Karriere also wieder Fahrt aufnehmen. Neben sieben Einsätzen in der Europa League und einem Länderspiel für die Nationalmannschaft der USA (0:1 gegen Italien im Jahr 2018), bestritt er 87 Spiele in der ersten schwedischen Liga. Dabei kam er auf eine beeindruckende Quote von 16 Toren und 16 Vorlagen.