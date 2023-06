Vier RWE-Abgänge auf einen Schlag: Auch Traumtor-Schütze dabei!

Erfurt - Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt hat am Donnerstagnachmittag offiziell vier weitere Abgänge bekannt gegeben. Unter Ihnen befindet sich auch Angreifer Osayamen Osawe (29).

Mittelstürmer Osayamen Osawe (29), der im letzten Heimspiel gegen BSG Chemie Leipzig ein Traumtor erzielte, verlässt Rot-Weiß Erfurt. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

Der Ball landete einige Meter vor dem Sechzehner bei Osawe. Der Nigerianer mit offener Ballannahme legte die Kugel noch mal kurz vor und nahm Maß. Anschließend lag der Ball im Netz. Es war ein Tor mit dem Prädikat fantastisch, das der 29-Jährige im letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen die BSG Chemie Leipzig erzielte. Mit dem 2:0-Treffer keimte vor wenigen Wochen nochmals Hoffnung in Sachen Aufstieg auf, doch letztlich endete die Partie 2:2 aus - der Traum war geplatzt.

Und Traumtor-Schütze Osawe? Der wird Thüringens Hauptstadt-Club nun verlassen. Das gab der Verein am Nachmittag bekannt - ebenso wie die Abgänge Abou Ballo (25), Marcel Bär (24) und Enrico Startsev (19).

Angreifer Osawe war erst im Winter nach Erfurt gekommen, konnte laut Vereinsangaben in zwölf Regionalliga-Partien zwei Tore und eine Vorlage beisteuern.

Mit dem Franzosen Abou Ballo verlässt ein wichtiger Baustein des Aufstiegsteams von 2021/22 die Rot-Weißen. Der 25-jährige Linksverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Regionalliga-Saison 29 Spiele und stand in mehr als der Hälfte der Partien in der Startelf.